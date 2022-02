Serie A, la doppietta di Vlahovic trascina la Juve

(LaPresse) La Juve conquista tre punti a Empoli grazie anche alla prima doppietta di Vlahovic in bianconero. Toscani sconfitti in casa 3-2 ma a testa alta, ora la squadra di Allegri è momentaneamente a + 6 sull'Atalanta, che gioca domani contro la Samp, nella lotta per il quarto posto e a - 7 dal Milan capolista. Sempre ieri la vittoria 2-1 del Sassuolo sulla Fiorentina e l'1-1 tra Salernitana e Bologna. Oggi aprono le danze all'ora di pranzo Torino-Cagliari, poi Verona-Venezia alle 15. Alle 18 Roma in trasferta contro lo Spezia, in serata Napoli all'Olimpico contro la Lazio.