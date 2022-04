Serie A, la Juventus batte il Sassuolo e vede il terzo posto

(LaPresse) Vittoria in rimonta della Juve che batte il sassuolo 2-1 in trasferta, consolida il 4° posto e sale a – 1 dal Napoli terzo. Nel posticipo del lunedì della 34esima giornata, sono i neroverdi a passare in vantaggio al 39’ grazie a Raspadori che finalizza l'assist di tacco di Berardi. Il pareggio bianconero arriva con Dybala che sigla l’1-1 prima dell'intervallo. A inizio ripresa Consigli fa un miracolo su Morata, poi entra Kean e la ribalta nel finale regalando i tre punti alla Juve. E stasera torna la Champions League, con la prima semifinale di andata. Alle 21, a Manchester, il City affronta il Real Madrid. Domani sera alla stessa ora Liverpool-Villarreal.