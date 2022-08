Serie A, la Lazio di Sarri stende l'Inter

La Lazio supera 3-1 l'Inter in uno degli anticipi della terza giornata di Serie A, portandosi momentaneamente in testa alla classifica con 7 punti. A sbloccare il risultato Felipe Anderson al 40' con un colpo di testa. Nella ripresa la rete di Lautaro per il pari. I cambi di Sarri sono decisivi nel finale: una splendida conclusione di Luis Alberto suggella il nuovo vantaggio laziale, il tris definitivo di Pedro regala ai romani il 3-1. Nell'altro anticipo l'Udinese supera 2-1 il Monza in trasferta. Oggi altre quattro gare: spicca alle 18.30 il big match Juventus-Roma. Alle 20.45 il Milan ospita a San Siro il Bologna.