Serie A: Milan-Napoli, San Siro verso sold out

(LaPresse) La settima di Serie A si è aperta con il colpo esterno del Lecce, che all'Arechi ha sconfitto 2-1 la Salernitana. Oggi altri tre anticipi: alle 15 Bologna-Empoli, alle 18 Spezia-Sampdoria, alle 20.45 Torino-Sassuolo. Domani il resto delle partite, con le sfide incrociate tra le prime sei della classifica: Udinese-Inter alle 12.30, Roma-Atalanta alle 18 e il big match Milan-Napoli alle 20.45. San Siro verso l'ennesimo sold out: sono quasi 70mila i biglietti venduti per la super sfida tra rossoneri e azzurri, appaiati in testa alla classifica con 14 punti insieme all'Atalanta.