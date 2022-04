Serie A: Milan vince in rimonta e torna in vetta

ll Milan vince in pieno recupero a Roma con la Lazio e scavalca nuovamente l'Inter, seconda a 2 punti di distanza dai cugini , con i nerazzurri che però devono recuperare un match. All'Olimpico uomini di Sarri in vantaggi con Immobile, pari di Gioroud e gol vittoria rossonero di Tonali al 92esimo. Alla 34esima giornata di serie A saluta i sogni scudetto il Napoli, sconfitto 3-2 a Empoli dopo essere stato in vantaggio per 2-0. Partenopei a - 7 dalla vetta .Spalletti dice: è colpa mia. Squadra in ritiro da domani. Stasera chiude il quadro Sassuolo-Juventus.