Serie A, Napoli batte il Milan 1-0

Nel posticipo della 18esima giornata di Seria A il Napoli supera 1-0 il Milan a San Siro, agganciandolo in classifica al secondo posto e portando a casa tre punti pesantissimi nella corsa verso la vetta. Sorride l'inter, che si laurea campione d'inverno in anticipo. Polemiche però per il gol di Kessie annullato, che avrebbe segnato il pareggio rossonero. Due autoreti decidono l'1-1 tra Spezia ed Empoli. Pari anche Sampdoria Venezia, con un botta e risposta Gabbiadini-Henry. 1-0 del Torino in casa contro il Verona, 2-2 tra Fiorentina e Sassuolo.