Serie A, Napoli sempre più primo della classe

(LaPresse) Il Napoli consolida il suo primato in classifica e chiude il suo girone d'andata alla considerevole cifra di 50 punti. Ieri la 16esima vittoria in 19 partite con il 2-0 firmato Di Lorenzo-Osimhen sul campo della Salernitana nell'atteso derby campano. Nell'anticipo serale vince anche il Torino 1-0 a Firenze contro i viola di Italiano. 2-0 invece del Verona sul Lecce nello scontro salvezza. Oggi si riparte alle 12:30 con Samp-Udinese. A seguire Monza-Sassuolo alle 15 e Spezia-Roma alle 18. In serata l'atteso Juventus-Atalanta con i bianconeri che ripartono dopo la penalizzazione di 15 punti in classifica subita per il caso plusvalenze.