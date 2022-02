Serie A, oggi occhi puntati sul derby di Milano

(LaPresse) Torna la serie A dopo la sosta per le nazionali. Roma-Genoa oggi alle 15 apre il programma della 24esima giornata ma il clou è alle 18 con il derby della Madonnina Inter-Milan. Sold out a San Siro con la capienza al 50% prevista dalle norme anti-covid. I nerazzurri vogliono una vittoria per consolidare il primato in classifica e ipotecare una grossa fetta di scudetto bis. Inzaghi punta sulla coppia d'attacco Lautaro Martinez-Dzeko. I rossoneri che cercano di restare nella scia dei cugini devono fare a meno degli infortunati Rebic e Ibrahimovic. Recuperato Tomori che parte dalla panchina. Il match serale invece è Fiorentina-Lazio. Tra domani e lunedì le altre partite.