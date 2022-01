Serie A: pari senza reti tra Milan e Juve, infortunio per Ibra

(LaPresse) Finisce 0-0 il big match della 23esima giornata di serie A tra Milan e Juventus. I rossoneri sono ora secondi in classifica, con il Napoli che ha battuto 4-1 la Salernitana, a -4 dall'Inter, che ha una partita in meno. Infortunio per Ibrahimovic: lo svedese esce nel corso del primo tempo per un problema al tendine d'Achille, che non dovrebbe compromettere la sua presenza nel derby di domenica prossima. Vince 4-2 invece la Roma a Empoli. Lo Spezia batte 1-0 la Samp al debutto di Giampaolo. Pari 1-1 Cagliari-Fiorentina e Torino-Sassuolo.