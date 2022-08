Serie A, solo 0-0 tra Samp e Juve

La Roma vince con la Cremonese per 1-0, grazie a un gol di Smalling facendo suo il posticipo pomeridiano della terza giornata di serie A. Ma aumentano le grane per i giallorossi: Oltre a Wynaldum, che forse dovrà essere operato alla tibia, la Roma perde anche Zaniolo che ha riportato una lussazione alla spalla, starà fuori per un mese. Nell'altro match del lunedì sera la Juventus invece non va oltre lo 0-0 in casa della Sampdoria, a Marassi. Kostic fallisce nel finale la palla della possibile vittoria bianconera.