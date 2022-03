Serie A: Toro-Inter, pareggio con polemica

(Lapresse) Finisce 1-1 la sfida tra Torino e Inter, posticipo serale della 29 esima di serie A. Al vantaggio di Bremer al 12 minuto replica Sanchez in pieno recupero. Polemiche per un rigore reclamato dai granata e non concesso. I nerazzurri avanzano a 59 punti ma restano al terzo posto, a meno 4 dalla capolista Milan. ll Napoli vince per 2-1 sul Verona e si porta a meno 3 dalla vetta. 1-1 tra Roma e Udinese: i giallorossi si salvano al 94’ grazie a un rigore siglato da Pellegrini e beffano i friulani. Stasera si chiude il turno con Lazio-Venezia alle 20.45