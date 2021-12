Serie A, vince la Juve. Altro passo falso per l'Atalanta

La Juventus continua la sua rincorsa alle prime 4 della classifica. Nell'ultimo turno di campionato del 2021 i bianconeri hanno battuto 2-0 il Cagliari allo Stadium con i gol di Kean e Bernardeschi. La squadra di Allegri si porta a -4 all'Atalanta bloccata a sorpresa a Marassi sullo 0-0 dal Genoa. Non si è giocata Udinese-Salernitana per i casi covid nella squadra campana. Oggi gli altri match. Si iniza alle 16.30 con Venezia-Lazio e Sassuolo Bologna. Spicca alle 18:30 la sfida tra la capolista Inter e il Torino a San Siro, alla stessa ora Roma Sampdoria. In serata Empoli-Milan e Napoli-Spezia.