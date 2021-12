Serie B, rinviate 2 giornate per l'aumento dei contagi

(LaPresse) Tutte le partite del campionato di Serie B del 26 e 29 dicembre sono state rinviate. L'Assemblea della Lega della serie cadetta ha deciso di non far disputare i due turni natalizi (l'ultima del girone di andata e la prima del girone di ritorno) per non correre rischi legati all'aumento dei casi di Covid nei club. La pandemia condizona anche la Premier League inglese: Liverpool-Leeds e Wolverhampton-Watford non si disputeranno nel Boxing Day, il 26 dicembre per una serie di positiviti nei team coinvolti. Ma giocatori e allenatori come il centrocampista del Livperpool Handerson e tecnici come Conte e Guardiola chiedono una pausa invernale per i troppi impegni.