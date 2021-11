Seconda vittoria consecutiva per l'Inter che torna in scia delle capoliste Milan e Napoli. I nerazzurri nell'anticipo serale del 14esimo turno vincono 2-0 a Venezia grazie a Calhanoglu e Martinez e si portano a -1 dalla vetta in attesa dei match di oggi di rossoneri e partenopei impegnati rispettivamente alle 15 col Sassuolo e alle 20.45 con la Lazio. Sempre più in crisi invece la Juve battuta 1-0 a domicilio dall’Atalanta.