Serie A: la Juve frena a Udine, vincono Roma e Napoli

La Juventus del nuovo corso di Max Allegri ha iniziato con un pareggio il suo campionato. Bianconeri rimontati dal 2-0 al 2-2 dall'Udinese al Friuli. Non basta un ispiratissimo Dybala autore di un gol e un assist. Annullato dal var un gol di Cristiano Ronaldo all'ultimo minuto. Vittorie invece per Roma e Napoli. I capitolini di Mourinho hanno sconfitto 3-1 la Fiorentina con una doppietta dell'ex Veretout. 2-0 del Napoli al Venezia, nonostante l'espulsione dopo 23’ di Osimhen. Nell'altro match di ieri vittoria in rimonta del Bologna 3-2 sulla Salernitana. Oggi si completa il quadro con Cagliari-Spezia alle 18:30 e Sampdoria-Milan alle 20.45.