Serie A, la Juventus agguanta il quinto posto

La Juventus sconfigge 2-0 il Genoa nel posticipo domenicale della 16esima giornata di Serie A: tre punti grazie ai gol di Cuadrado e Dybala e quinto posto in classifica in coabitazione con la Fiorentina che ha trionfato per 3-2 al Dall'Ara sul Bologna nel lunch match. Negli altri due match del pomeriggio, rocambolesco successo per 4-3 del Verona sul campo del Venezia e 2-2 tra Spezia e Sassuolo, mentre la Lazio si sbarazza 3-1 della Sampdoria a Marassi. Stasera il turno si chiude con Empoli-Udinese e Cagliari-Torino.