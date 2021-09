Serie A, Milan e Roma a punteggio pieno

Milan e Roma raggiungono a punteggio pieno il Napoli in testa alla classifica dopo la terza giornata di serie A. Rossoneri sontuosi a San Siro: 2-0 alla Lazio con reti di Leao e del redivivo Ibrahimovic. Suspense, ieri sera invece, per la Roma che ha avuto la meglio 2-1 sul Sassuolo grazie a una rete nel recupero di El Sharaawi: Mourinho show sotto la curva dopo il gol partita che vale i tre punti nel giorno della sua millesima panchina. Frena invece l'Inter che non va oltre il 2-2 a Marassi contro la Sampdoria.