Serie A, il Napoli torna alla vittoria e il Milan perde ancora

Un Napoli straripante ha sconfitto 4-0 la Lazio in uno dei match della 14esima giornata di Serie A. Partenopei sono primi in classifica con 35 punti. Seconda sconfitta di fila per il Milan, piegato 3-1 a San Siro dal Sassuolo. Ora i rossoneri, che hanno incassato sette gol in due partite e conquistato un punto nelle ultime tre, hanno una sola lunghezza di vantaggio sull'Inter, terza in classifica. La Roma è quinta, alle spalle dell'Atalanta, dopo il successo per 1-0 sul Torino. Domani Serie A di nuovo in campo con quattro anticipi della 15esima giornata: spiccano Atalanta-Venezia e Salernitana-Juventus.