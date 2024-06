Tennis, Caparco e De Matteo sbancano l'Open Città di Pozzuoli

Il portacolori del Tennis Club Vomero ha avuto la meglio in finale sul romano Marco Migliorati, conquistando così la wild card per gli Internazionali Itf di settembre. Francesca De Matteo ha invece superato in rimonta Ginevra Spinelli, in una finale molto avvincente.