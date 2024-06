Tennis, Open di Pozzuoli: in palio le wild card per gli Internazionali Itf

La seconda edizione degli Internazionali Itf Città di Pozzuoli è in calendario nella seconda settimana di settembre ma di fatto vivrà in questo week end il suo primo atto. E’ infatti in via di svolgimento sui campi di Monterusciello il tradizionale torneo Open che per i maschi avrà altra valenza oltre al bottino di punti e soldi in palio. Il vincitore godrà infatti di una wild card per il main draw degli Internazionali, al finalista andrà invece il lasciapassare per il tabellone di qualificazione.