Tennis, Sinner dà forfait per la Coppa Davis

(LaPresse) Una tegola si abbatte sull'Italia a poche settimane dalle Finali di Coppa Davis in Spagna. Jannik Sinner ha annunciato via social che non potrà rispondere alla convocazione del capitano Filippo Volandri a causa di un infortunio non ancora superato. «Soffro di un infortunio al dito da Parigi. Sfortunatamente non sono ancora guarito e perciò non potrò far parte della nostra squadra», ha scritto il numero 1 azzurro. L'Italia il 24 novembre affronterà nei quarti di finale gli Stati Uniti. Iniziano ufficialmente oggi le Nitto Atp Finals 2022, ultimo torneo dell'anno che vedrà in campo gli otto maestri del tennis maschile. Lo scenario è quello del Pala Alpitour di Torino.