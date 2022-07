Tennis, Sinner vola ai quarti a Wimbledon

(LaPresse) Jannik Sinner scrive la storia del tennis italiano. L'azzurro batte lo spagnolo Alcaraz e vola per la prima volta nei quarti a Wimbledon. Sul prato del Centrale inglese i due giovani fenomeni hanno regalato uno spettacolo straordinario: alla fine l’ha spuntata Sinner vincendo in quattro set al sesto match point. Sinner se la vedrà con Novak Djokovic che ha battuto in quattro set l'olandese Tim van Rijthoven. «Non me lo aspettavo, sull'erba non avevo ancora vinto una partita. Ho cercando di adattarmi e il pubblico mi ha aiutato tantissimo», ha dichiarato Sinner dopo la partita.