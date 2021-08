(LaPresse) Un emozionante video per celebrare le 40 medaglie conquistate dall'Italia ai Giochi di Tokyo, nell'edizione delle Olimpiadi più vincente di sempre per i colori azzurri. Dieci ori, dieci argenti e 20 bronzi per un medagliere che vede l'Italia chiudere i Giochi al decimo posto. In cima al podio, ovviamente, gli Stati Uniti con 113 medaglie, davanti a Cina (88) e Giappone (58).