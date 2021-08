Tokyo 2020, la festa per Irma Testa a Fiumicino

Grande festa per Irma Testa, storico bronzo nella boxe femminile a Tokyo 2020, atterrata nella serata di ieri presso l’aeroporto di Fiumicino. L'azzurra è stata accolta allo sbarco dal ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli («La medaglia di Irma è storia per il pugilato femminile», ha detto) e con applausi calorosi da una folta rappresentanza delle Fiamme Oro, con in testa la medaglia d'oro a Pechino 2008 il pugile Roberto Cammarelle, Direttore Tecnico sezione boxe delle Fiamme Oro.