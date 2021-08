(LaPresse) «È stata una gara veramente dura con quel caldo umido che piace a me. So che in queste condizioni soffro meno di altri. Negli ultimi due mesi mi ripetevo: sei il più forte del mondo. Anche in gara pensando ai miei avversari mi dicevo fate quello che volete tanto sono io il più forte». Lo dichiara Massimo Stano, medaglia d'oro nella 20km di marcia ai Giochi di Tokyo, in collegamento con Casa Italia.