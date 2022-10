Triathlon, oltre mille bici sugli stalli del Forte Village per Ironman 70.3 Sardegna

(LaPresse) Oltre mille bici sugli stalli al Forte Village di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, dove domenica 23 ottobre andrà in scena la seconda edizione dell'Ironman 70.3 Sardegna, la gara internazionale di triathlon, unica con il marchio Ironman nell'Isola, presente in Italia solo con le due gare di Cervia e Jesolo. Sono 1.200 gli atleti provenienti da 50 paesi di tutto il mondo, di questi il 25% è rappresentato da italiani e il 20% da donne.