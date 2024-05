Ultimi verdetti in Serie A: Frosinone in Serie B, Lazio e Roma in EL

EMBED

(Lapresse) Frosinone in Serie B, Empoli e Udinese salve. Roma e Lazio in Europa League. Sono i verdetti del campionato dopo l'ultima giornata di Serie A. Il Napoli chiude al decimo posto ed è fuori dall'Europa per la prima volta da quando De Laurentis è presidente del club. Spera ancora in un posto in Conference League il Torino; accadrà in caso di vittoria, proprio della Conference League, da parte della Fiorentina mercoledì nella finale contro l'Olympiakos. L'Atalanta, che deve recupere il match contro i viola, domenica prossima, con una vittoria scavalcherebbe la Juve e chiuderebbe al terzo posto.