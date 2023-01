Vialli, funerali in forma privata a Londra

(Lapresse) Funerali in forma privata a a Londra per Gianluca Vialli, scomparso ieri a 58 anni, stroncato da un tumore al pancreas contro cui combatteva dal 2017. Ma non verrà comunicata la data di quando ci saranno. Resta comunque possibile una cerimonia pubblica a Cremona nei prossimi mesi, magari a fine campionato. Tantissimi gli omaggi al campione, non solo dal modo sportivo ma anche da quello dello spettacolo e della politica. «Ha lottato con coraggio, il suo ricordo e il suo esempio vivranno per sempre nei nostri cuori», ha scritto in una nota la famiglia. Vialli lascia la moglie e due figlie. Minuto di silenzio sui campi della serie A prima delle gare di questo turno