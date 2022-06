Wimbledon, Vavassori entra nel tabellone principale

(Lapresse) Si sono chiuse le qualificazioni a Wimbledon, terzo Slam del 2022, al via lunedì a Londra. E diventano sei i gli italiani nel tabellone maschile: oltre a Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, si è aggiunto Andrea Vavassori che compie l'impresa e entra per la prima volta nel main draw. Non ce la fanno invece Salvatore Caruso e Andreas Seppi. Domani il sorteggio dei tabelloni, lunedì al via con i primi match. Favorito Novak Djokovic, vincitore delle ultime tre edizioni, grandi speranze per il nostro Berrettini, Rafa Nadal dopo i successi a Melbourne e Parigi crede nello Slam nonostante le sue difficoltà sull'erba. Grande assente Daniil Medvedev per il veto di Wimbledon ai giocatori russi