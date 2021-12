Stasera in tv, Capodanno su Canale 5: ecco chi mancherà all'appello a causa del Covid

Quello del 2021 sarà un capodanno diverso, ancora di più rispetto all’anno scorso quando tutti gli italiani erano chiusi in casa e speravano nella fine del Covid-19. Il virus invece sembra proprio non volerci abbandonare e continua la sua corsa nel mondo. In occasione dell’ultimo dell’anno sono tanti gli eventi che sono stati annullati a causa delle chiusure e dell’aumento dei contagi, tra questi rischiano di saltare anche gli appuntamenti su Rai 1 e Canale 5. Sono tanti i vip che si trovano in isolamento o sono positivi. Il Galà musicale di Canale 5 si farà senza qualcuno. FOTO: @KIKAPRESS MUSICA: SUMMER- FROM BENSOUND.COM

