Stasera in tv, Meraviglie su Rai 1: quale meraviglia italiana mostrerà Alberto Angela

Il 28 dicembre 2021 Alberto Angela tornerà a sorprendere i telespettatori con il programma Meraviglie, alla scoperta di luoghi incantati. Quattro puntate faranno compagnia al pubblico italiano che non vede l’ora di conoscere nuovi posti mai esplorati prima d’ora, tra unicità e bellezza. Dopo il successo di Stanotte Napoli dove ha mostrato tutta la straordinarietà della città partenopea, quali saranno le prossime tappe? Gli appuntamenti saranno ricchi di sorprese. FOTO: @KIKAPRESS MUSICA: SUMMER- FROM BENSOUND.COM

