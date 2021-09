Stasera in tv, Space Jam su Italia 1: gli errori del film che non hai mai notato

Italia 1 Sabato 25 settembre propone in prima serata propone 'Space Jam' film del 1996 diretto da Joe Pytka e prodotto da Warner Bros. La pellicola vede personaggi dell'animazione recitare al fianco di attori in carne ed ossa: i Looney Toones con le stelle della NBA, una su tutte Michael Jordan. Nonostante sia stato campione di incassi, ci sono alcuni errori che forse non avete notato. Come il numero sulla maglia di Daffy. Lo speaker annuncia l'ingresso dei Toones nell'arena e dice che Daffy ha il numero 4, ma sulla maglia c'è il 2. Crediti foto: kikapress, shutterstock Music: «Summer» from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Space Jam l'hai visto tante volte ma ci sono 10 curiosità che ti saranno sfuggite: ad esempio, il campo di basket era...