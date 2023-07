Stefano De Martino, galeotta la foto in vacanza finita nelle stories: chi è la donna immortalata?

In questi giorni si sta suscitando un gran dibattito riguardo a una presunta fine della relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Le voci che circolano apertamente online e tra gli appassionati di gossip suggeriscono che l’ennesima fine della loro storia d’amore sia stata causata da un'altra donna. Di conseguenza, quando è apparsa sui canali social dell'ex ballerino di Amici una foto particolare che sembra essere stata scattata durante una vacanza, molte persone hanno iniziato a supporre che il conduttore napoletano abbia già voltato pagina e abbia deciso, per l'ennesima volta, di porre fine alla sua storia d'amore con la showgirl argentina. Ma chi è la donna ritratta con lui in quella stories? Qualcuno pare aver scoperto di chi si tratta. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music by Korben MKdB