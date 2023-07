Stefano de Martino in un programma con Alessia Marcuzzi? Belen Rodriguez intanto cancella la foto

Una nuova tempesta sembra essersi abbattuta sulla relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La modella argentina ha infatti rimosso l'ultima foto che li ritraeva insieme su Instagram, lasciando molti a interrogarsi sulla stabilità della loro relazione. La foto era stata scattata durante una vacanza in barca alle isole Pontine. Tuttavia, qualcosa di spiacevole sembra essere accaduto, anche perché Stefano non indosserebbe più l'anello nuziale. La situazione si è amplificata quando De Martino è stato fotografato seduto accanto ad Alessia Marcuzzi durante la presentazione dei palinsesti della Rai, alimentando le speculazioni su una presunta relazione tra i due conduttori, voci già girate ampiamente in passato. Si tratta soltanto di coincidenze, viste le tempistiche, oppure c'è davvero una crisi in corso? Nel frattempo, Belen non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito... Photo Credits: Kikapress Music: Korben