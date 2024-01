Stella a Hollywood per George Clinton, padre della musica funk

Soprannominato "Dr Funkenstein" ha 82 anni

Los Angeles, 20 gen. (askanews) - Il cantante americano George Clinton, considerato uno dei padri fondatori della musica funk, ha ricevuto una stella a suo nome sulla Walk of Fame sull'Hollywood Boulevard a Los Angeles. A 82 anni, l'uomo soprannominato "Dr Funkenstein" si è detto molto orgoglioso di vedere la colonna sonora della sua vita come fonte di ispirazione per molti musicisti attuali.