Stop treni dimezzato,

ira dei sindacati

(Lapresse) Doveva essere uno stop di 23 ore, in programma dalle 3 di questa notte fino alle ore 2 di domani, ma alla fine lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario terminerà alle 15, come disposto da un provvedimento di riduzione firmato dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. I sindacati di categoria, che avevano indetto la mobilitazione per chiedere migliori condizioni di lavoro, non ci stanno e pensano alle vie legali. "Precettazione illegittima e sbagliata", attacca la Cgil. Si teme una giornata nera, incrociano le braccia i dipendenti di Trenitalia, Italo e Trenord. A rischio cancellazione molti convogli, sia locali che nazionali. Sabato lo sciopero degli aerei.