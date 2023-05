Stretta di Netflix sulla condivisione degli abbonamenti, si pagherà

Extra di 4,99 al mese per accesso fuori dal nucleo domestico

Roma, 24 mag. (askanews) - Stretta di Netflix sulla condivisione degli abbonamenti al di fuori del nucleo familiare, una novità che riguarda gli utenti in un centinaio di paesi, Italia inclusa.

Il gigante dell'intrattenimento ha spiegato che stanno arrivando comunicazioni via e-mail agli abbonati in cui si ricorda che l'account è destinato "a un unico nucleo domestico, ovvero a te e a chi vive con te".

Chi vuole utilizzare le proprie credenziali con chi non fa parte del nucleo domestico potrà o trasferire il profilo su un nuovo abbonamento a pagamento per conservare la cronologia e le preferenze, o acquistare un'utenza extra al costo supplementare di 4,99 euro al mese.

"Siamo consapevoli che sono disponibili numerose opzioni in fatto di intrattenimento. Per questo motivo continuiamo a fare investimenti importanti - ha motivato la società - per offrire sempre nuovi film e serie tv", in base ai gusti, agli stati d'animo e alle preferenze linguistiche.