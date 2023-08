Stupri Caivano, legale vittima: «Qui la società è assuefatta al crimine»

(LaPresse) Nel giorno della visita della premier Meloni al Parco Verde di Caivano, l'avvocato Angelo Pisani, legale di una delle due piccole vittime degli stupri che hanno indignato tutto il Paese, torna a chiedere il sostegno dello Stato. "Qui c'è caos, c'è emergenza, c'è paura. Parliamo di una famiglia che, in questo contesto, ha avuto subito il coraggio di denunciare, di rivolgersi alle istituzioni, di chiedere aiuto. Oggi si chiedere di incontrare la premier Meloni per rappresentare quella verità che spesso viene manipolata anche dalle passerelle politiche e chiedere aiuto per scappare da questi territori, seguendo l'esempio della famiglia della piccola Fortuna", ha dichiarato Pisani. "Purtroppo, in certe periferie, dove lo Stato è assente, si vive in maniera anomala. Sembra normale quello che normale non è. Le persone si sono assuefatte al male. Sono assuefatte al crimine. Dalla tragedia della piccola Fortuna non è cambiato nulla. Le istituzioni non hanno capito nulla. Non è mai stata messa sul tavolo del governo l'emergenza e la problematica minori. Occorrono normative adeguate ai tempi, alla gravità dei crimini, a Internet. Occorre un Codice Azzurro per poter intervenire subito a tutela dei bambini", ha concluso il legale.