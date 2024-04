Tajani: «Falso che il Governo ha tagliato fondi per la Sanità»

(Agenzia Vista) Roma, 5 aprile 2024 “È falso quello che si racconta a proposito dei tagli alla Sanità: non ci sono meno soldi per la Sanità, anzi nell'ultimo bilancio abbiamo incrementato i fondi. Il problema è che ci sono più clienti che si rivolgono al sistema sanitario. Quando la popolazione invecchia è ovvio che c’è più bisogno di cure sanitarie. Questo è il problema dei problemi”, ha affermato il ministro degli Esteri Tajani nel corso del convegno "La salute come fondamentale diritto per una riforma della sanità". / Camera dei deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev