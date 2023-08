Tajani: «Noi non siamo in guerra con la Russia»

EMBED

(Agenzia Vista) Lucca, 16 agosto 2023 "Noi sosteniamo le iniziative per la pace della Turchia, quelle di Papa Francesco. E sollecitiamo la Cina: i primi di settembre sarò li, a spingere la Russia a lavorare per la pace e a ritirare le proprie truppe dall'Ucraina. Tutti dobbiamo lavorare per la pace in Ucraina. Noi non siamo in guerra con la Russia, ma l'Ucraina deve essere un Paese libero e indipendente". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ai cronisti alla Versiliana di Marina di Pietrasanta (Lucca). Versiliana Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it