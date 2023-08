Tajani: togliere crocifisso da scuola è rinuncia propria identità

"Quando si rinuncia alla propria identità, si diventa aggressivi"

Rimini, 23 ago. (askanews) - "I cristiani non abbiano paura a dirsi cristiani: togliere il crocifisso dalla scuola o dall'ufficio pubblico non è rispetto della minoranza, è rinunciare alla propria identità". Lo ha detto Antonio Tajani, Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale al Meeting di Rimini, in una sessione trasmessa in streaming.

Aggiungendo: "Quando si rinuncia alla propria identità, si diventa aggressivi", ha aggiunto. "Se tu rinunci alla tua identità e hai paura di professare la tua fede, ti ritrovi davanti uno che invece rispetta la propria fede".