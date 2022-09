Tajani: «Von der Leyen? Noi europeisti convinti, nessun dubbio su serietà Governo centrodestra»

(Agenzia Vista) Napoli, 23 settembre 2022 "Le cose andranno bene, l'Italia è un Paese democratico e libero che crede nei valori dell'Unione europea e abbiamo sempre dimostrato affidabilità e non devono esserci dubbi sulla serietà del centrodestra, non credo che ci sia da doversi preoccupare in nessuna parte del mondo", le parole di Tajani a margine di un incontro a Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev