Tamponi per arrivi Cina, Meloni: auspico sia provvedimento europeo

(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2022 "Il ministro Schillaci ha predisposto il tampone per chi arriva dalla Cina, quindi ho chiesto al ministro di scrivere al Commissario Ue per chiedere che sia l'Unione a prendere questo provvedimento. Stessa cosa ha fatto Salvini e ci aspettiamo che l'Ue voglia operare in questo senso", le parole di Meloni in conferenza stampa.