Apple Piazza Liberty si accende con l’installazione per il Pride

Dal 23 giugno al 3 luglio, i gradoni dell’anfiteatro del Liberty si accendono con i colori del Pride. Questo grazie all’iniziativa organizzata da Today at Apple in collaborazione con Illustri Festival. Gli illustratori Francesco Poroli, Camilla Falsini, Riccardo Guasco e Irene Rinaldi fanno sfilare le loro opere in un’unica installazione. Come se fossero in parata, lanciando dal Liberty un messaggio di amore universale: Love is Love.

