Bonus pneumatici per ridurre inquinamento, a chi dovrebbero andare i 200 euro

Possibili novità in arrivo per gli automobilisti. È stata, infatti, proposta una modifica al cd decreto energia attualmente in discussione alla Camera. Si tratta, in particolare, di una mozione sostenuta da alcune forze politiche che chiedono l’introduzione di un Bonus Gomme. Tale incentivo ammonterebbe a 200 euro da usare per l’acquisto di pneumatici a bassa resistenza al rotolamento. Lega, Movimento 5 Stelle e Forza Italia sono dalla stessa parte e sostengono l’emendamento. Se la proposta venisse accolta, è previsto lo stanziamento di un fondo da 20 milioni di euro per il 2022.

