Disintossicarsi dallo smartphone, sette trucchi

Notifiche, messaggi, chat sempre attive e chiamate possono diventare fonte di distrazioni continue. E il tempo che dedichiamo all’uso del cellulare finisce per sottrarci alla vita reale, alle relazioni e agli affetti. Ad accorgersene sono stati, secondo uno studio di Gwi, i giovani e giovanissimi che vorrebbero tenere un po’ a distanza il cellulare. Per questo motivo, ogni tanto, dovremmo imporci di stare lontano da ogni dispositivo elettronico seguendo alcuni consigli. Ecco sette trucchi per disintossicarci dallo smartphone.

Foto Shutterstock; music Perception from Bensound.com