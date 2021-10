Facebook, l'ex manager elenca le colpe del social network: «Ecco come danneggia i bambini»

La testimonianza dell’ex dirigente di Facebook Frances Haugen rischia di far esplodere un nuovo, enorme, problema in casa Zuckerberg. La manager, infatti, ha parlato davanti al Congresso Usa accusando la piattaforma social di pratiche pericolose per gli utenti più piccoli, per la sicurezza pubblica e per la democrazia. Criticità che si aggiungono alle già delicatissime questioni legate alla privacy dei dati di milioni di utenti. «Facebook ha messo i profitti davanti alle persone», sono le parole della professionista che invoca l’intervento urgente delle istituzioni d’oltreoceano.

