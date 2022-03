Guadagnare con le criptovalute, bufala o realtà?

Le persone che decidono di investire in Bitcoin ed Ethereum sono sempre più numerose ma la truffa, oltre al guadagno, è purtroppo dietro l’angolo. Ad attirare investitori virtuali sono le esperienze di chi, in questi anni, ha accumulato una fortuna grazie alle criptovalute. E gli esempi, soprattutto via social, non mancano. Ma per guadagni milionari che si registrano ci sono quasi altrettanti rischi che si moltiplicano mettendo a repentaglio il patrimonio.

