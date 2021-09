William Shatner, l'attore che per anni ha interpretato il Capitano della nave Enterprise nella saga di Star Trek, sarà l'uomo più anziano ad essere lanciato nello spazio: l'attore 90enne in ottobre salirà a bordo del razzo di Jeff Bezos, il Blue Origin New Shepard, per il primo viaggio di turisti civili nello spazio.

Foto Kikapress; music Perception from Bensound.com