Il trasloco si digitalizza con Wetacoo

Almeno 9 italiani su 10 hanno vissuto almeno una volta nella vita un trasloco. Lo dice una ricerca promossa da YouGov. E hanno dovuto trovare una soluzione per imballaggio, smontaggio e trasporto dei propri oggetti da una sistemazione all’altra. Dai dati emersi solo il 25% degli intervistati ha usufruito dell’aiuto concreto di servizi di traslochi e deposito. Il mondo dei depositi e dei traslochi è ancora un panorama poco digitalizzato. Dover trovare un modo per custodire tutti i nostri oggetti diventa sempre un momento difficile e stressante. Per far fronte a questa problematica, nasce Wetacoo, startup di deposito on-demand.

Foto ufficio stampa Startup Geeks; music Perception from Bensound.com